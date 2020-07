Hulsel vreest voor verlies van café: ‘Het hart gaat dan uit ons dorp’

Boemaars, en veel van zijn dorpsgenoten kijken met angst en beven naar de ontwikkelingen van het enige horecapand in het dorp, waar gesprekken over verkoop lopen. Omdat de geïnteresseerde partij het voornemen heeft om in Het Drieske cultureel getinte feestjes voor een eigen doelgroep te gaan organiseren, vrezen de Hulsenaren het wegvallen van hun laatste horecapand. ,,Dan kunnen de biljarters hun ballen niet meer laten rollen, gaan de ouderen hun kaarten en kopje koffie missen, maar ook voor een afscheidsviering moeten we dan naar buiten het dorp”, voorspelt Boemaars.



Ook ondernemer Frans van Gils, die zich eerder al hard maakte om voorzieningen in het dorp in stand te houden, betreurt het als de voorziening voor dorpsgenoten niet meer toegankelijk zou zijn. ,,Ik vraag me zelfs af of we dan de jaarlijkse kermis nog wel kunnen organiseren, want die leunde ook voor een groot deel op het Drieske.” Het Drieske ontstond in 1980 toen het toenmalige café Maas samengevoegd werd met de basisschool tot een gemeenschappelijke voorziening. Later werden school en café-zaal toch weer ontkoppeld en werd het horecadeel verkocht.