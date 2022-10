Hulselnaren willen ook veilig wandelen

,,Als je vanuit Hulsel een ommetje maakt in de richting van Lage Mierde of Hooge Mierde loop je nog altijd een stuk tussen de auto’s en het zware verkeer”, zegt hij. ,,Waarom wordt ook het laatste onveilige stukje niet meegenomen in de reconstructie van het Vooreind, dat in 2023 uitgevoerd gaat worden?

De gemeente-Reusel-De Mierden heeft de reconstructie nu in voorbereiding en daarin waren er ook al twee informatiemomenten voor inwoners. Daarbij werd al door menig inwoners deze zelfde opmerking gemaakt. Volgens de huidige plannen wordt de rijweg aan het Vooreind in de nieuwe situatie weliswaar virtueel smaller doordat de fietsstroken verbreed worden, maar de weg wordt in totaal niet breder.

Op dit moment kunnen wandelaars vanaf de Willibrordlaan tot aan Welkoop over een voetpad lopen. Daarna is er over een afstand van zo’n 300 meter geen voet- of fietspad. Vanaf de Kruisdijk ligt er weer een fietspad waar voetgangers ook veilig kunnen wandelen.

Gemiste kans

,,Ik hoop dat dit nog meegenomen kan worden in de reconstructie, anders is het echt een gemiste kans en houden we dit gevaarlijke stuk”, kijkt Van den Bosch vooruit.

Wethouder Maarten Maas heeft toegezegd dat hij gaat kijken of dit mogelijk is.

Vanuit de Dorpsraad Hulsel werd de werkgroep Verkeer al in een vroeg stadium betrokken bij het plan voor de reconstructie. Voor Gerbrand van Barneveld van de werkgroep Verkeer zou het de Kers op de taart zijn

zijn als er ook aan het Vooreind een veilig voetpad komt. ,,Wij zijn al geruime tijd met de gemeente in gesprek over de verdere invulling van de reconstructie en het blijkt bij elke budgetronde weer spannend om te zien of er voldoende geld vrij wordt gemaakt en om te zien welke prioriteiten er liggen”, zegt hij.

Grondeigenaren

,,Vanuit de gemeente is er in een eerdere periode al eens geprobeerd om gronden te verwerven om zo’n voetpad (al of niet gecombineerd als fietspad) aan te leggen. Helaas wilden grondeigenaren er toen niet aan meewerken om dit marktconform over te dragen. Wij hopen in de gesprekken die we komende tijd nog met de gemeente hebben hier meer duidelijkheid over te krijgen. Het zou inderdaad een gemiste kans zijn als dit niet meegenomen wordt.”