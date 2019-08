Hup, als de wiedeweerga naar restaurant Anno54 in Riethoven

Zomerserie Gids Herma Godschalk maakt Rietveld in Bergeijk tastbaar

14 augustus BERGEIJK - Vandaag geen VVV-gids, maar een gids verbonden als vrijwilliger aan de Stichting Rietveld & Ruys in Bergeijk. Visit Bergeijk (de vroegere VVV) is het punt waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor rondleidingen door een van de vrijwilligers van de stichting. In Bergeijk is namelijk een ruim aanbod aan objecten van de architecten Gerrit Rietveld en Mien Ruys te vinden.