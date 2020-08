Huur Posthof-bewoner opgezegd: ‘Dit is testen. Dit is baasje spelen’

Geen goed woord heeft Jody Valk over voor de broers Van de Huijgevoort, samen eigenaar van appartementengebouw de Posthof. ,,Dit is testen. Dit is baasje spelen”, zegt hij. Zijn huurcontract werd opgezegd. Vanaf december zijn hij en zijn vriendin Chantal van Gompel niet meer welkom bij De Posthof. Op dit moment woont daar sowieso niemand: het Bladelse appartementencomplex werd onveilig verklaard na meerdere brandjes. Voorlopig heeft het stel onderdak in een stacaravan op camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel.