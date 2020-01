Huurders in achterhoedetwist om cultureel centrum Muzenval in Eersel

AnalyseEERSEL - De Eerselse politiek is hevig verdeeld over de reorganisatieplannen van wethouder Léon Kox voor de Muzenval. Die wil het culturele centrum omvormen tot gemeenschapshuis plus, inclusief bezuiniging op personeel. In de achterhoede speelt ook een discussie tussen huurders mee.

Aanleiding voor de reorganisatieplannen zijn onder meer de financiële problemen waar de Muzenval in het verleden mee kampte.

Een grote olifant in de kamer bleef tot nu toe onbenoemd in dit debat: de tweespalt die (ook) bestaat tussen huurders van de Muzenval. Dit verschil van inzicht speelt zich opvallend genoeg parallel aan de politieke discussie af. Drie grote gebruikers - het KW-Café, Volksuniversiteit en Bibliotheek De Kempen -verzochten Kox het reorganisatievoorstel van de politieke agenda te halen. Zij menen dat directeur en bestuur meer vertrouwen verdienen van het college, nadat er een verbeterslag werd gemaakt met de programmering en de exploitatie op orde kwam.

Twee groepen

Een andere groep huurders - waaronder muziekvereniging de Goede Hoop - is minder positief over de huidige koers: zij zijn met name ontevreden over een doorgevoerde huurverhoging. Het is een geluid dat eerder al het gemeentehuis bereikte en door het college werd opgevoerd als een andere goede reden om het profiel van Muzenval onder de loep te nemen.

Die verdeeldheid zou voor Kox voldoende reden moeten zijn geweest allereerst aan tafel te gaan met alle groepen huurders voor een open gesprek over hun wensen. In plaats daarvan nam hij een voorschot op een reorganisatieplan waarmee hij de tweedracht tussen huurders alleen maar verder heeft aangewakkerd.

Kox verklaarde eerder dat ‘alles nog open ligt’. Maar zijn raadsvoorstel spreekt boekdelen. De Muzenval als gemeenschapshuis met weinig personeel dat vooral op aarde is om lokale verenigingen te faciliteren. Culturele activiteiten komen in dit scenario niet meer voor rekening van het centrum zelf. Aannemelijk is dat huren door zo'n bezuiniging omlaag kunnen of minstens gelijk blijven.

Ramkoers

Door op deze manier voor te sorteren op de wensen van de leden van het ‘kamp’ tegen huurverhoging wekt Kox de indruk op hun hand te zijn. Een verkeerde uitstraling voor een bestuurder die het belang van alle groepen moet dienen.