Huurders zeer tevreden over corporatie Woningbelang: ‘Trots op het resultaat’

In het onderzoek, uitgevoerd door landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes, wordt gekeken naar het oordeel dat huurders over de dienstverlening van hun corporatie vellen, duurzaamheid, onderhoud en verbetering van de woningvoorraad. Ook de bedrijfslasten worden bekeken.

Op elk onderwerp worden scores gegeven van a tot en met c. Bijna alle woningcorporaties van Nederland deden mee aan het onderzoek. Uiterlijk deze zomer moesten ze data aanleveren bij Aedes, die de gegevens met elkaar vergeleek. Woningbelang, dat voornamelijk vastgoed in Valkenswaard heeft maar vorig jaar ook 446 sociale huurwoningen van Vestia in Bergeijk overnam, haalt in drie van die vier categorieën de hoogst mogelijke score.

Tevredenheid huurders boven landelijke score

Huurders geven een 8,6 aan de dienstverlening van Woningbelang, dat daarmee boven het landelijke gemiddelde van 7,7 uitkomt. Hetzelfde geldt voor de reparatieverzoeken: 8,4 voor Woningbelang op een landelijk gemiddelde van 7,7. Ook op de ervaren woningkwaliteit door huurders scoort de Valkenswaardse corporatie hoger dan het landelijk gemiddelde: 7,3 tegenover 6,8.

Woningbelang zag zijn woningvoorraad door de overname van de Vestia-woningen in Bergeijk met 10 procent groeien in 2021, maar dat heeft zich niet vertaald in fors hogere bedrijfskosten. Volgens het Aedes-onderzoek zijn de kosten per verhuurbare eenheid (vhe) -hierbij worden naast woningen ook garages en bedrijfsruimtes meegerekend- met 40 euro toegenomen ten opzichte van 2020. De 692 euro per vhe die Woningbelang in 2021 noteert is opnieuw fors lager dan de landelijke bedrijfskosten van 877 euro per vhe.

Ook de kosten voor het instandhouden van verhuurbare eenheden liggen bij Woningbelang lager dan het gemiddelde in Nederland: 2.874 euro per stuk tegenover een gemiddelde van 3.212 euro.

Verbetering mogelijk bij duurzaamheid

Het enige onderwerp waar Woningbelang volgens het onderzoek nog op kan verbeteren is duurzaamheid. De gemiddelde energiezuinigheid van de gebouwen van Woningbelang is met slechts 0,2 kilowattuur per vierkante meter toegenomen vergeleken met vorig jaar, de kwaliteit van geïsoleerde woningen is licht gedaald van 50,3 naar 49,4 kilowattuur per vierkante meter en de CO₂-uitstoot is in 2020 per woning door gasgebruik gelijk gebleven ten opzichte van 2019 op 18,9 kilogram per vierkante meter.

Bij laatstgenoemd criterium is Aedes afhankelijk van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meest recente cijfers dateren van 2020, waardoor alleen een vergelijking gemaakt kon worden met 2019.