Ieder vega-hapje brengt Loes Kolsters uit Oostelbeers dichter bij Parijs

Video Luyksges­tel loopt uit voor ‘hun Harrie Lavreysen’, Koning van de Wielerbaan

7 maart LUYKSGESTEL - Heel Luyksgestel en omstreken is in de ban van Harrie Lavreysen. Donderdagavond is de 21-jarige baanwielrenner gehuldigd voor het behalen van twee gouden plakken op het WK in Polen. En daar liep het hele dorp voor uit.