Iedereen vaart wel bij de dorpsmoestuin in Vessem

VESSEM - Het voedselbos en de dorpsmoestuin in Vessem beginnen vorm te krijgen. Nu is het afwachten of de aanplant aanslaat.

Marianne Koolwijk verspreidt houtsnippers op de paden van de dorpsmoestuin. Haar dochter Moira zorgt met een kruiwagen voor de aanvoer. De functie van de houtsnippers is om verdamping tegen te gaan. ,,Die houden het vocht vast”, verduidelijkt de twaalfjarige.

Vrijwilliger Koolwijk coördineert de aanplant in de tuin. ,,Een aantal vrijwilligers heeft thuis plantjes gekweekt. We planten nu vooral bodembedekkers als courgetten, pompoenen en bonen.” Het Voedselbos Vessem hoort bij het project Dorp aan de Beek. Dit plan is onderdeel van het project de Levende Beerze en wordt een groot wandel- en recreatiegebied voor jong en oud. Het beheer zal samen met de gemeente Eersel uitgevoerd gaan worden door Stichting Dorp aan de Beek - Vessem, en vrijwilligers.

Op een perceel van een hectare hebben schoolkinderen en andere vrijwilligers sinds 11 februari zo’n 1.250 bomen en struiken geplant. Een moestuin, grasveld en vogelakker worden omarmd door het voedselbos. Inmiddels zijn alle fruitbomen, zo’n 130 in getal, aan de voet voorzien van houtsnippers. Naast fruitbomen staan er ook hazelaars en tamme kastanjes in het voedselbos. Ook enkele honderden bessenstruiken zullen er straks vruchten dragen. Om verdroging van de grond zoveel mogelijk tegen te gaan, is er een gras/kruidenmengsel gezaaid.

Bladafval uit het dorp

,,De bodem moet bedekt blijven. Als de kruiden afgestorven zijn, bedekken we de bodem met bladafval uit het dorp. De gemeente brengt het naar de dorpsmoestuin en onze vrijwilligers verspreiden het zodat het een humuslaag kan worden”, vertelt Gerry Dorrestein, die het geheel coördineert.

Op de rand van de vogelakker staat een metershoge valkenkast. ,,Daar zit inmiddels een torenvalk in te broeden”, heeft Dorrestein gezien. De akker is ingezaaid met een specifiek mengsel voor vogelakkers. Zo groeien er onder meer graansoorten, bijenplanten, blad­rammenas en klaprozen. ,,In de wintermaanden kunnen vogels hier aan voedsel komen. En sinds enkele weken zien we hier weer patrijzen.”

Een door het gebied slingerende wadi moet het regenwater binnen het perceel houden. Een derde deel van het hemelwater wordt vanuit het dorp opgevangen in een bekken op het perceel. Op het opvangbekken komt nog een pomp op zonne-energie te staan. Zodra het water in het bekken een bepaald niveau bereikt, wordt een deel van het water naar de wadi gepompt.