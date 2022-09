‘Iets met Boeren’ terug in Reusel; theater om boeren en niet-boeren dichter bij elkaar te brengen

REUSEL-DE MIERDEN - IJsboerderij Fabor in Reusel-De Mierden is komend weekend het decor voor het theaterstuk Iets met Boeren. Voor het tweede jaar op rij, maar de boodschap wordt niet minder urgent. ,,Wat we hopen, is dat je even van je eigen standpunten afstapt. Al is het maar voor tien minuten.”