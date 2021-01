IJsmeester Jules Broens uit Bladel stopt. Wie neemt het over?

Gesloten musea: Slijpen en boren zonder bezoekers te storen

19 januari GEMERT/VALKENSWAARD - ‘De verbouwing kan in een ander tempo, het hoeft niet zo gejaagd.’ Het Boerenbondsmuseum in Gemert is bezig met een grote opknapbeurt en krijgt daar door de gedwongen sluiting extra tijd voor. Ook andere musea maken van de nood een deugd: ‘We laten meer online zien. Dat is juist nu belangrijk’, geeft het Steendrukmuseum in Valkenswaard aan.