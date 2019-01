IJspret van start in Bladel; eerste ijsbaan van de regio geopend

Het is hem weer gelukt. Het eerste ijsbaantje van de regio ligt er zo in het ochtendzonnetje prachtig bij. Een van de eersten die de baan betreedt is de 10-jarige Lieke Schreuder. Zij heeft haar schaatsen thuis al aangetrokken. ,,Ik woon hier schuin tegenover en kon zo meteen beginnen. Gisterenavond heb ik al door het raam gekeken of ze aan het spuiten waren. Toen heb ik alles meteen klaargelegd. Ik vind het helemaal geweldig dat ik elk jaar weer voor mijn huis kan schaatsen.

Vorig jaar was Lieke Schreuder ook in de baan in Reusel. ,,Maar hier zo in de open lucht is echter. En dichterbij. Ik hoop dat we morgen met de hele klas ook kunnen schaatsen”.