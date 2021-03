‘Ik ga met de leukste en moeilijkste persoon wandelen, dat ben ikzelf’

EERSEL - De hele maand maart loopt Jolanda Verdegaal uit Eersel het bekende, 500 kilometer lange Pieterpad om op haar 50ste verjaardag aan te komen in Maastricht. Ze loopt voor een goed doel: de toeristensector in Nepal.

De reisbranche staat al bijna een jaar op z’n kop. Persoonlijk reisadviseur Verdegaal (van Never Stop Travelling) uit Eersel besloot om haar verplichte sabbatical nuttig te besteden. Haar motto: kijken en doen wat wel kan!

,,Ik ga met name lopen voor de dragers en de gidsen in Nepal. Omdat er nu geen toeristen komen, hebben zij geen inkomen meer. Er is nul compensatie of steun vanuit hun overheid. De mensen worden aan hun lot overgelaten en zijn op elkaar en de natuur aangewezen”, legt ze uit.

,,Wij hebben in Nepal goede contacten met een Belgisch-Nepalees koppel, Maxim en Laxmi. Zij kennen de cultuur en weten waar het geld het hardst nodig is. Ze gaan begeleiden bij het verdelen van het gedoneerde geld.”

Stap voor stap

,,Ik doe het stap voor stap. Eerst bedacht ik de quiz om extra geld op te halen, daarna de gesponsorde prijzen. Toen moest ik bedenken hoe ik de prijzen bij de winnaars kreeg. Nu ga ik lopen, en dan kijk ik hoe ik ga afronden. Het is fijn om met iets positiefs bezig te zijn”, vertelt Verdegaal.

,,Afgelopen jaar hebben we eerst een aantal maanden reizen voor klanten moeten omboeken zonder iets te verdienen. Er is zoveel mis gegaan.” De reisbranche wordt niet meer wat het was, denkt ze. ,,Mensen zullen vaker gebruik maken van een reisbureau dat is aangesloten bij ANVR en calamiteitenfonds, en reizen niet eens duurder aanbiedt dan als je het zelf uitzoekt.”

In 26 etappes

De dag voor vertrek vindt Verdegaal het toch wel spannend. De donaties stromen nog steeds binnen. ,,Deze week heb ik wel honderd telefoontjes gepleegd op zoek naar locaties langs het Pieterpad, om gesponsord te overnachten. Ik loop in 26 etappes, en heb om de vijf dagen een dag vrij. Er zijn veel mensen met een warm hart die ja hebben gezegd. Dat heeft me ontroerd. Ik ga met de leukste en moeilijkste persoon wandelen, dat ben ikzelf. Het begin schijnt het zwaarst te zijn. Maar ik ben fit, heb een goede uitrusting en eet gezond. Ik geloof er echt in dat ik eind van de maand aankom. Ik geloof niet in beren op de weg. Die zie ik nooit in Nederland, dus die zijn er niet.”

Meer informatie: jolanda@neverstoptravelling.eu