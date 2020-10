Illegaal feest met tientallen jongeren stilgelegd in bos bij Wintelre: hadden alcohol, tent en statafels

WINTELRE - Een feest met zo'n 25 jongeren is zaterdagavond stilgelegd in een bos bij Wintelre. De politie meldt maandag dat de aanwezigen een proces-verbaal hebben gekregen.

Zaterdagavond rond 22.00 uur werd er melding gedaan van luide muziek die hoorbaar was op de Oostelbeersedijk in Wintelre. Het was afkomstig uit een bosgebied.

De politie vond ‘tot grote verbazing’ een groep van ongeveer 25 jongeren midden in het bos, die het ‘nodig vonden om een feest te houden’, schrijft een wijkagent op Instagram. Het feest was volledig voorzien van muziek, alcohol, een tent en hangtafels.

Het feest werd stopgezet en de aanwezigen kregen een proces-verbaal. Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan om alcohol na 20.00 uur voor handen te hebben in het openbaar. Buiten de eigen woning geldt dat maximaal vier personen of een huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan.

Verbijstering over feesten

Dit weekend was er ook verbijstering over een groot feest in Hilversum, dat werd beëindigd door de politie. Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen nabij Anna’s Hoeve, een locatie die in het verleden vaker is gebruikt voor illegale ‘raveparty’s’. Een dj en een vrouw die een agent een schop gaf, werden aangehouden.

De politie noemde het ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’ dat zoveel mensen de coronamaatregelen hebben genegeerd.

Aan de hand van de beelden die op sociale media circuleren wordt duidelijk dat het een groot dancefeest met een imposante lichtshow betrof.