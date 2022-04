In Bergeijk hoeven inwoners niet meer te betalen voor aanvraag van gehandicaptenparkeerkaart

Ambassade wil opgepakte PSV-fan helpen, club sprak met familie maar kan niet veel doen

SOMEREN - De Nederlandse ambassade in Kopenhagen wil de opgepakte PSV-fan Rick Rietjens uit Someren graag helpen. Sterker nog, het aanbod is al gedaan maar er is nog geen gebruik van gemaakt, meldt een woordvoerder desgevraagd.

7 april