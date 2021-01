In brand steken van coronatestlocatie in Eersel mislukt

Disco Elsom Reusel verkocht, op andere plek verder

21 januari REUSEL - Met de verkoop van disco El Sombrero (in de volksmond D’n Elsom) komt er een einde aan een tijdperk waarin de Reuselse discotheken maatgevend waren in de Kempen. Het pand aan de Wilhelminalaan 71 in Reusel gaat na de huidige lockdown niet meer open. Op termijn komen op die plek mogelijk appartementen of woningen.