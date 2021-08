In Casteren kent niemand de borreltjes van bedrog

Dankzij de voedzame bodem gaan twee vervallen panden op de hoek van Hemelrijken en Kerkstraat in Casteren deels schuil achter woekerend onkruid. Voor Peter Swaans kent het ene pand (Kerkstraat 30) weinig geheimen. ,,Het was onze ouderlijke woning en die is gebouwd in de periode 1910-1920. Wat weinig mensen in Casteren weten is dat mijn opa en oma daar vroeger enige tijd een café bestierden. Daar kwamen we achter toen we gingen verhuizen. We vonden op zolder grote manden met glaswerk waaronder borrelglazen met een dikke bodem. Mijn vader heeft ons toen verteld dat het ging om zogenaamde ‘borreltjes met bedrog’ want er leek meer in te zitten dan er daadwerkelijk in zat. De glaasjes zijn in de familie bewaard gebleven.”