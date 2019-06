In d'Ouwe Tramhalte in Duizel serveren ze schilderijtjes

In de jaren 50 tufte door de Wolverstraat in Duizel een tram van dorp naar dorp. Daaraan dankt het restaurant hier dus zijn naam: d'Ouwe Tramhalte. Die roept bij ons het beeld op van Perzische tafelkleedjes met koffiemelkklodders en aangekoekte suiker. Maar niets is minder waar. We stappen een compleet gerenoveerde zaak binnen, met aan de rechterkant een grote zaal voor feestelijke gelegenheden en links het restaurant. Alle tafels zijn deze zaterdagavond gereserveerd. De vriendelijke gastvrouw Ilse Graafmans heeft voor ons een plekje in de serre. Brrr, best fris daar: niet alleen wij, alle gasten trekken iets warms aan. Maar de bediening heeft er geen last van.