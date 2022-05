In de jacht op de verkrachter in de Kempen trekt de politie alles uit de kast

De vaders van Rik en Frans waren dwangarbei­der in de Tweede Wereldoor­log: ‘Een groep die niet vergeten mag worden’

EERSEL/DUIZEL - De vaders van Rik Spooren en Frans van der Heijden werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen in een Duits werkkamp in Oberndorf am Neckar. Een verleden waar weinig over werd gesproken. ,,Je moet niet onderschatten wat mensen meemaakten.”

