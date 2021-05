In de rij met baksels voor verraste inwoners van Westerhoven

WESTERHOVEN - Wij WEsterhoven heeft de spijker op de kop geslagen met Heel Westerhoven Bakt. Zaterdagmiddag stonden de dorpsbewoners in de rij om hun baksels bij de foyer van De Buitengaander in te leveren. Iedereen kreeg als bedankje twee muffins. De baksels werden bezorgd bij verraste inwoners.

Ilse van Beek, dorpsondersteuner Helma van Gerven, Petrie Verspaandonk en Caroline Bartholomeus van Wij WEsterhoven bezetten de ‘innamepost’ in het gemeenschapshuis. De kinderen van basisschool De Ster en de kinderopvang hebben de afgelopen week de vrolijke tekeningen ingekleurd die op de dozen zijn geplakt. Eenieder die een baksel ging maken heeft eerder al de dozen en eieren opgehaald. Sommige inwoners hebben op de doos ook de ingrediënten op een lijstje vermeld.

Op en neer rijden

Ondertussen worden de baksels snel via vijf constant op en neer rijdende vrijwilligers naar de verraste inwoners gebracht. Dan starten Petrie Verspaandonk en Diana Jansen hun auto met daarin zeven goed gevulde gebaksdozen. Ze gaan naar Kees en Maria Schellens aan de Provincialeweg.

Daar aangekomen haalt Petrie de appeltaart uit de achterbak en loopt naar de voordeur. Kees (84) doet verrast open. ,,We komen iets brengen van heel Westerhoven", zegt Petrie. Terwijl de fotograaf zijn plaatjes schiet zegt Kees: ,,Maria kom er eens bij.” Dan komt ook Maria (86) vanuit de keuken naar de hal gelopen. Ze is blij verrast. Als de doos is opengemaakt zegt ze: ,,Dat ziet er lekker uit. Wat leuk. Bedank de mensen maar van ons.”

Persoonlijke boodschap

Er zit ook een persoonlijk kaartje bij en de kinderen hebben een persoonlijke boodschap bij hun ingekleurde boodschap geschreven. Meteen daarna gaan Petrie en Diana naar het volgende adres.

Terug bij De Buitengaander staat Ankie Gehoel met haar kinderen Lise (8), Mees (6) en Teun (3) om daar hun baksels in te leveren. ,,We hebben een monchoutaart en cupcakes gebakken", zegt Ankie die nog maar zes weken in Westerhoven woont, maar dit een prachtige manier vindt om Westerhoven te leren kennen. ,,We hadden 24 cupcakes gebakken, maar we leveren er twintig in, omdat ze natuurlijk ook voorgeproefd moesten worden door de kinderen en mij", zegt ze lachend.

Organisator Ilse van Beek vertelt dat ze deze middag 130 baksels verwachten. Vanuit de ingeleverde kaartjes krijgen ze door wie een baksel verdient. ,,Dit zijn mensen die veel voor anderen doen", legt ze uit.

Pleister op kermiswond

Lieke Neutkens heeft belangeloos de bedank-muffins gebakken. In totaal vierhonderd. Ook de kinderen van basisschool De Ster ontvingen allemaal voor hun tekeningen een muffin. ‘Bake te world a better place’ staat er op de kaartjes. Dit was een zoete pleister op de kermiswond die helaas door corona ook dit jaar dit weekend niet kon doorgaan.