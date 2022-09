In de strijd tussen goed en kwaad in het paradijs van Marc Mulders wint de hoop

AMSTERDAM/OOSTELBEERS - Duistere vormen met tentakelachtige uitsteeksels doemen op tussen de pastelkleurige vlakken in het grote schilderij ‘Hunt for Paradise’. Het is de blikvanger van de gelijknamige solotentoonstelling van Marc Mulders uit Oostelbeers bij Kers Gallery in Amsterdam.

De harmonie in de paradijstuin, die hij de afgelopen jaren in al zijn facetten schilderde, wordt ruw verstoord door de zwarte vormen, die wel een soort wezens lijken. Schilderijen waarin deze opduiken maakt Mulders sinds de zomer van 2020 en inmiddels vormen ze een nieuwe reeks binnen zijn oeuvre.

De Pont Museum in Tilburg, dat zijn werk al veertig jaar volgt, kocht onlangs een schilderij uit deze reeks aan, Hunt for Paradise (Hope). Ook hierop zijn die donkere, stekelige vormen prominent aanwezig.

De strijd tussen goed en kwaad komt in het werk van Marc Mulders (63) op allerlei manieren terug. In de jaren negentig maakte hij collages waarin hij krantenfoto's van geweld combineerde met afbeeldingen van een lijdende Christus- of Mariafiguur. Foto’s van de aanslagen in New York van 11 september 2001 verwerkte hij in zijn glas-in-loodraam Het Laatste Oordeel voor de Sint Janskathedraal in Den Bosch.

Zijn schilderijen reserveerde hij voor de verbeelding van het andere uiterste: het goede, gesymboliseerd door de paradijstuin. Aanvankelijk schilderde hij herkenbare bloemen, met tientallen tegelijk overdekten ze het doek: irissen, lelies, pioenrozen en papegaaitulpen.

Harmonie

Gaandeweg groeide dit uit tot impressies van tuinen, die ook steeds abstracter werden. Niet de bloemen zelf probeerde hij te vangen in verf, maar het ‘aura’ van de tuin: de geuren en kleuren, en vooral het zonlicht in een bloementuin. Het donker sloop pas later die tuinschilderijen binnen, vanaf 2016, in series als Moonlight garden en Nocturnes. Maar ook in deze schilderijen overheerste nog altijd de mystiek en de harmonie: het was niet de duistere nacht maar de prille dageraad die hij schilderde.

Volledig scherm Marc Mulders, ‘Sunflower-Nocturne’, 2022 © Marc Mulders

Maar in 2020 veranderde er iets. Mulders, geboren en getogen in Tilburg, woont alweer ruim veertien jaar op landgoed Baest in Oostelbeers. Dit natuurgebied is voor Mulders een oase van rust en stilte. Rondom de monumentale boerderij waarin hij zijn atelier heeft legde hij bloementuinen aan, die hem inspireren tot zijn werk.

Quote Marc Mulders schildert ‘trouble in paradise’: het kwaad kan hij niet langer buiten de muren van de paradijs­tuin houden

Toen hij in de zomer van 2020 ontdekte dat er illegaal vervuilde grond gestort was in het natuurgebied, raakte dat hem diep, zo is te lezen in het essay dat Nanda Janssen voor deze tentoonstelling schreef. Al vaker zag hij deze paradijselijke plek bedreigd worden: door laag overvliegende vliegtuigen, door megastallen in de omgeving, zaken waarin hij zich ook in deze krant meermaals kritisch heeft uitgelaten. Maar deze nieuwe bedreiging kwam wel heel dichtbij.

Alarm

Mulders deed twee dingen: hij sloeg alarm bij overheidsinstanties en de politie, en hij reflecteerde erop in zijn atelier. Ook andere bedreigingen, waaronder de coronapandemie, speelden daarbij door zijn hoofd. Trouble in paradise schildert hij: het kwaad kan hij niet langer buiten de muren van de paradijstuin houden.

Volledig scherm Marc Mulders, ‘A Garden Fountain’ (Persian), 2022 © Marc Mulders

Maar toch. Als je goed kijkt naar die donkere vormen zijn ze opgebouwd uit vele kleuren verf, net als het donker van zijn Moonlight Garden-schilderijen. Het kwaad is er wel, maar het wordt als het ware ingekapseld door de kleuren van de bloementuin. Daaruit spreekt de hoop dat het goede sterker is dan het kwade, een overtuiging die Mulders altijd heeft uitgedragen.

‘Lichtbrenger’

Die hoop is ook voelbaar in een aantal kleinere doeken die licht van kleur zijn en waarin geen indringer te bekennen is. Janssen noemt Marc Mulders zowel een ‘lichtbrenger’ als een ‘olieverfdier’. In zijn dik geschilderde, schitterende kleine zonnebloemschilderijen komen die twee benamingen prachtig samen.

Marc Mulders, ‘Hunt For Paradise’, Kers Gallery, Amsterdam; t/m 10 oktober. Info: kersgallery.com