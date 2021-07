In één maand 25.000 peuken geraapt in Veldhoven: ‘Duurt tot twaalf jaar voordat peuk is vergaan’

VIDEOVELDHOVEN - In zeventig steden en dorpen-waaronder ook in Veldhoven- gingen zaterdag zwerfafvalpakkers (Zappers) op pad om zoveel mogelijk peuken te rapen, voor de landelijke actie Plastic Peuk Meuk 2021. Naar schatting van Milieu Centraal worden jaarlijks ongeveer tien miljard peuken op straat weggegooid, die een gevaar vormen voor het milieu.

“Het zijn er heel wat”, zegt Jeroen Rooijakkers, als hij zaterdag rond het middaguur een blik werpt op een flinke zak sigarettenpeuken. De wethouder met onder meer milieu in zijn portefeuille kreeg in het Citycentrum de zak aangeboden van Harry Welp en een groep Zappers. Deze hebben zich verenigd in de Stichting GoClean Veldhoven.

Een maand lang ging een aantal van hen op pad om peuken te rapen. Voorzitter Welp: “Het doel was om vandaag landelijk 250.000 peuken te rapen. Veldhoven heeft er daarvan zo’n tien procent opgehaald. Die hebben we in elk geval kunnen redden uit de natuur en het zeewater.”

Plastics en giftige stoffen in peuken

Met de actie Plastic Peuk Meuk wordt aandacht gevraagd voor de vervuiling door plastic dat in de filters van sigaretten zit. Ongeveer tien miljard peuken belanden jaarlijks op straat, volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Peuken bestaan uit microplastics en andere giftige stoffen en vormen daarmee een bedreiging voor het milieu. Ook lopen dieren het risico om te stikken in een peuk. Het duurt tussen twee en twaalf jaar voordat een peuk helemaal is vergaan. Het hoofddoel van de actie is dan ook om een verbod te krijgen op plastic in sigarettenfilters.

Peuken bewaren om thuis weg te gooien

Er werden zaterdag ook stubs uitgedeeld in het winkelcentrum. Een stub is een plastic buisje met dop waarin peuken bewaard kunnen worden om die thuis of elders in een prullenbak te doen. De stub is gemaakt van gerecycled plastic. Welp: “We hebben er vijfhonderd om te verdelen. Wat vandaag overblijft, gaat naar Dillen Sigarenspeciaalzaak. Zij kunnen ze meegeven aan kopers van sigaretten.”