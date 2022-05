In Luyksgestel wachten ze verontrust het noodweer af

Indrukwek­ken­de verhalen over hagelstorm: Paniek in theater en 'schapen dood gehageld'

LUYKSGESTEL/SOMEREN - Het is de hevigste bui die veel mensen thuis in de regio ooit hebben meegemaakt. In broeierig Zuidoost-Brabant wordt op die bewuste 23 juni de eerste tropische dag van het jaar geregistreerd. Dat het plaatselijk zo hevig tekeer zou gaan, was eerder die dag niet voorzien.

