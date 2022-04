In Oirschot hebben ze het begrepen: Eerst op de pedalen, dan hamburgers en bier

De thermometer komt maar nét boven de nul uit, zaterdagochtend om kwart voor negen. Toch staan zeven vrouwen van de Fietschicks bij Buitengoed De Bollen klaar voor de start van een tocht van 100 kilometer gravelride.

Serieuze uitdaging

,,Ik zie het als een voorbereiding voor de mountainbiketocht Van Vrijthof naar Vrijthof”, zegt Renate Spanjers van de fietsclub. Op 23 april fietsen we van Maastricht naar Hilvarenbeek. Dat is een sponsortocht van 150 kilometer voor het KWF.” Een serieuze uitdaging, maar eerst vandaag maar eens de finish halen. Hoeveel versnellingen heeft Snijders op haar fiets? ,,O, eens even kijken. Ik heb nog twee bladen vóór, dat is al ouderwets. En achter… zes geloof ik. Daarmee moet ik het wel kunnen redden.”

Quote lekker sporten en daarna met elkaar eten en drinken en ook nog live muziek Mart Habraken, Exploitant De Bollen

De gravelride is een initiatief van Mart Habraken, exploitant van De Bollen. Hij is altijd wel in voor wat spektakel en zelf een enthousiast fietser. Maar deze zaterdag gaat hij niet op de pedalen. Want als de eerste van de bijna honderd renners terugkomen na 70 of 100 kilometer, verwachten ze een vers en warm broodje hamburger. Dat heeft hij hen beloofd, net als een lekker biertje. Dat is de essentie van gravelride, had hij vooraf verteld: ,,lekker sporten en daarna met elkaar eten en drinken en ook nog live muziek.”

Tempo is niet belangrijk

Ook Kees Wirken is van de partij en ook hij gaat voor de langste afstand. Hij wijst op de banden van zijn gravelbike: dikker dan de drie centimeter gladde tubes van een racefiets, maar ook weer niet de bijna 7 centimeter van een mountainbike met grof profiel. ,,Het is comfortabel fietsen over in het algemeen halfverharde paden. Tempo is niet belangrijk, het gaat ook om de gezelligheid onderweg.”

Als hij hoort dat er 250 hamburgers klaarliggen voor hem en zijn bijna honderd medefietsers, schiet hij in de lach: ,,Geen probleem, wij zijn Brabanders!” Over de route hoeft hij zich geen zorgen te maken. Ieder groepje heeft wel iemand met een gps-scherm op het stuur. Voor de tien euro inschrijfgeld kon de route worden gedownload. Het tijdrovende uitpijlen van het parcours is daarmee ook niet meer nodig.

Hamburgers boven het vuur

Tegen twaalf uur komt Jan Versteden binnen. Hij woont in Best en kent de meeste paden in de omgeving. ,,Ik zit wel twee of drie keer in de week op de fiets”, vertelt hij, met een blik op de hamburgers boven het vuur. ,,Nou weet ik dat onze club De Pedaleurs voor zondag weer een tocht van 120 kilometer heeft uitgezet, maar die laat ik denk ik aan me voorbijgaan. Want dat is mijn verjaardag, ik word 68. Ik denk niet dat mijn vrouw het leuk vindt als ik de hele dag weer weg ben!”

In afwachting van de arrivé van de andere renners plugt zanger Chiel Walter de kabel van zijn gitaar in de versterker. Hij laat weten dat hij net als Bruce Springsteen on fire is. De zon begint te schijnen en het eerste flesje bier gaat open.