In Riethoven opgegroeide Merel Huizinga is Amsterdammer van het Jaar

De erespeld Het Eberhartje - in het leven geroepen als herinnering aan de in 2017 overleden burgemeester Eberhard van der Laan - was voor Liesbeth van der Horst, de directrice van het Verzetsmuseum Amsterdam. Van der Horst zet in om jongeren te bereiken. “Daarnaast is zij een voorbeeld hoe we in onze lieve stad kunnen samenleven: menselijk, eerlijk en hoopvol”, aldus de organisatie.