‘In vijf jaar duizendknoop in stroomgebied de Reusel uitroeien’

Natuurlijke vijand

Als het experiment slaagt en de insecten het goed doen, dan krijgt de plant in Nederland zijn eerste grote natuurlijke vijand. ,,De bladvlo heeft een uitstekende snuit waarmee hij sap uit de duizendknoop zuigt. Daarmee put hij de plant uit", zegt Lommen. Ze verwacht niet dat bladvlooien duizendknoop ooit zullen doen verdwijnen. ,,Maar ze kunnen de groei wel in toom houden, net zoals dat in Japan gebeurt.” Overigens heeft de plant daar naast de bladvlo ook andere natuurlijke vijanden. ,,Het voordeel van de bladvlo is dat die echt alleen op duizendknoop leeft, en andere planten met rust zal laten.” Mensen hoeven volgens Lommen dan ook niet bang te zijn dat Nederland met de bladvlo een exoot binnenhaalt die op zijn beurt een plaag gaat vormen.

,,Dit is een experiment. We hopen dat het werkt, maar we weten al dat we het moeten hebben van een combinatie van bestrijdingswijzen”, zegt Van Beljouw. Naast het uitgraven en vernietigen van de plant gaat het ook om het kneuzen van de takken (door erop te slaan) en het toedienen van elektriciteit. Al die middelen hebben als nadeel dat dit veel werk is, en dus veel geld kost.

Samen

Van Beljouw weet dat het uitroeien van duizendknoop een hoog gegrepen doel is. Tot nu toe is er niemand in geslaagd om de opmars van de plant - van oorsprong afkomstig uit Japan - in Europa te stuiten. Door zijn sterke groeikracht kan de plant de fundering van gebouwen aantasten. Vorig jaar bleek nog dat het onkruid een nieuw snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven in de weg zit. In vochtige beekdalen woekert de plant nog veel verder door. ,,En dat gaat ten koste van planten die hier van nature voorkomen", zegt Van Beljouw. ,,Elk takje dat afbreekt en via de stroom verderop terecht komt, kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Daarom willen we ervan af. We kunnen dit als waterschap niet alleen. We hebben nu net met een aantal partijen afgesproken dit samen te doen: de gemeenten Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek, de Bosgroep Zuid, Brabants Landschap, de provincie, Landgoed Wellenseind en Landgoed De Utrecht bij Esbeek.” De partijen gaan nog uitwerken hoeveel geld en mankracht zij aan dit plan gaan leveren.