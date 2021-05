Inbraak bij voetbalvereniging Bergeijk: tractor en bladblazers gestolen

Niet zwieren en zwaaien, wel cakes en vlaaien: ‘Heel Westerho­ven bakt’

10 mei WESTERHOVEN - Om het kermisgevoel in Westerhoven wakker te houden in coronatijd gaat de actie ‘Heel Westerhoven bakt’ van start. Deze week krijgen alle gezinnen in Westerhoven een ansichtkaart in de brievenbus. Daarmee kunnen ze iemand aanmelden die wat lekkers verdient. Onder het motto ‘Ginne kermis, mer wel vloai’ hoopt organisatie Wij WEsterhoven op een grote deelname.