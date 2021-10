Inbraak in Oostelbeers: twee koffiezetapparaten gejat

Aantal varkensbe­drij­ven in Bladel neemt fors af, aantal varkens niet

29 september BLADEL - Tussen 2000 en 2018 is het aantal veehouderijen in de gemeente Bladel afgenomen van 219 naar 78. Dat is een daling van 64 procent. De afname bij de varkenshouders is het grootst. Die bedraagt 76 procent. Het aantal gehouden varkens is in die jaren niet gedaald, wat alleen kan betekenen dat de bedrijven die overblijven meer varkens zijn gaan houden.