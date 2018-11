Inbreker tergt slijterijen in Hapert en Eersel

HAPERT/EERSEL - In dertig jaar tijd werd er bij Slijterij Hendriks in Hapert precies nul keer ingebroken. Maar sinds september is het keer op keer raak.

Eigenaren Jan en Anja Hendriks, die boven hun slijterij aan de Oude Provincialeweg wonen, schrokken vrijdagnacht voor de derde keer in korte tijd wakker. ,,We hoorden een aantal harde klappen en het alarm ging ook meteen af. We worden er stilletjes aan moedeloos van", blikt Anja terug.

De eerste inbraak vond in de nacht van 8 op 9 september plaats. Het enkel glas werd destijds met een stuk puinsteen ingegooid. De dader, die met zijn arm door de kapotte ruit een fles wijn weg griste, werd niet opgepakt. Vorige week, in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 november, was het voor de tweede keer raak. Toen zat er inmiddels dubbelglas in en bleef het enkel bij ruitschade. Afgelopen vrijdagnacht was er wederom sprake van ruitschade toen de vandaal een baksteen enkele keren tegen de ruit aangooide. Anja: ,,Je denkt nu wel twee keer na voor je gaat slapen. Ook onze zoon en dochter liggen er letterlijk wakker van.”

De geweldplegingen lijken niet op zichzelf te staan. In Eersel, bij Barts Wijnkoperij aan de Nieuwstraat, zijn de voorbije negen maanden vier pogingen tot inbraak gedaan. Opvallend: die inbraken vonden ook telkens op vrijdagnacht plaats. Drie weken geleden gebeurde dat voor het laatst. Toen werd de boef in zijn nek gegrepen. Hij zat om de hoek, diep in de nacht, zijn gestolen fles wijn leeg te drinken. In januari moet de man, een bekende van de politie, voorkomen.