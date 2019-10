Indrukwekkende herdenking van bevrijding van Oirschot

Massale dump van drugsafval in Lommel en Bocholt in België

24 oktober LOMMEL - In Lommel zijn op zes plekken in de gemeente drugsafval gedumpt. Het gaat om circa honderd vaten. Vorige vrijdag werden er in de Belgische plaats Bocholt ook al 436 vaten met drugsafval gevonden. Zij hadden samen een inhoud van 10 tot 15.000 liter.