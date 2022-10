Informatieavond over bouwen in Riethoven

Toch geen vergunning voor zwemles in privézwem­bad Walik: onmacht, verdriet en boosheid bij ’t Spetterke

BERGEIJK - De gemeente Bergeijk trekt de vergunning voor zwemlessen in een zwembad in Walik toch weer in. Het gemeentebestuur gaf eerder toestemming voor de openstelling, maar stelt de twee bezwaarmakers alsnog in het gelijk.

26 september