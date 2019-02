Informatieavond Reusel: Vroegtijdig signaleren autisme is mogelijk

De avond vindt plaats in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Tijdig signaleren is vaak mogelijk en zinvol. Corinne Vlamings, kinder- en jeugdpsychiater bij de GGzE, is betrokken bij de werkgroep ‘Vroegherkenning autisme jonge kind’. Zij vertelt hierover.

De avond is zowel voor ouders als voor professionals. De bijeenkomst vindt plaats in cultureel centrum De Kei aan Kerkplein 69 in Reusel en begint om 19.30 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open. Entree vijf euro.