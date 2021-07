Inleverstation voortvarend van start gegaan in Oirschot

OIRSCHOT - Op de Markt in Oirschot werd donderdagmiddag het ‘mobiele scheidingsstation’ in gebruik genomen. Twee medewerkers van Remondis hadden meteen hun handen vol.

Vijf Kempengemeenten zijn gestart met een ‘mobiele milieustraat.’ Vanaf vandaag (1 juli) zal een container elke dag in een van de kernen van de Kempen komen te staan. Inwoners kunnen hier allerhande huishoudelijk afval kwijt dat te groot is of niet hoort in een gewone afvalbak, maar te klein is om speciaal naar de gewone milieustraat te brengen.

De container, aan twee kanten bereikbaar, stond een beetje onhandig op de markt geparkeerd maar auto’s konden er nog wel omheen. ,,Volgende keer komt ie tegen de rand van de markt te staan” zegt Paul Verhoeven, beleidsmedewerker Afval en Grondstoffen. Hij weet van de hoed en rand en helpt mee vandaag. ,,Je hebt geen milieupas nodig en je hoeft niet te betalen.”

Hij sorteert kleine stukken hout, paaltjes, piepschuim, opvallend veel lege spuitbussen slagroom, batterijen, broodroosters en mixers in de juiste bakken. Tegen inwoners die vragend kijken: ,,Nee, dit is isolatiemateriaal, dat hoort bij grof restafval.”

Lege verfblikken

Meneer van de Schoot (85) uit Oirschot heeft een tas met lege verfblikken bij zich. “Ik woon hier in de Rijkesluisstraat. Dit is nu veel dichterbij dan de milieustraat op de Scheper. Met grote tassen daarnaartoe fietsen is niet te doen.”

Hij krijgt van wethouder Esther Langens een klein insectenhotel cadeau. Van de Schoot tegen de wethouder: ,,Hoeveel mensen zullen dit wel niet in de grijze bak gooien?” Langens: Precies, daarvoor is deze proef ook is bedoeld. We willen zo min mogelijk restafval in de grijze bak hebben. En het is een stukje service naar de inwoners toe, het wegbrengen naar de milieustraat is soms best een opgave.”

Aangenaam verrast

Langens is aangenaam verrast door de drukte. Inwoners komen te voet, met de fiets en sommigen met de auto. Dixie Hems is te voet uit de Notel gekomen. ,,Te voet is toch weer beter voor het milieu, nietwaar? En het is fijn dat het nu dichterbij is.”

Volgens Verhoeven is de proef nu in een zevental gemeenten in Nederland toegepast. “Hier in de Kempen recyclen de inwoners al goed. We steken er echt bovenuit, bij de rest van Nederland. In Oirschot levert iedere inwoner vijftig kilogram restafval per jaar. Maar we willen naar dertig kilo per persoon. Of nog minder uiteraard.”