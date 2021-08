Inritconstructie Stökskesweg-De Waterlaat niet aangepast

In juni klaagden inwoners over deze ‘nare hoge drempel’. Anderen klaagden dat inwoners na het passeren van deze horde goed moesten kijken of de bodemplaat nog wel onder hun auto zat. Zelfs met de toegestane snelheid van 30 kilometer per uur kost het automobilisten veel moeite om over deze drempel heen te komen. Na deze klachten erkende de gemeente Bergeijk dat deze ‘inderdaad aan de steile kant’ was. Waarom nu toch is besloten om het bij deze kleine vermindering via de nieuwe asfaltlaag te laten is niet bekend.