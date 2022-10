Invulling straten en groen bevalt bewoners Kolfdries Westerhoven

WESTERHOVEN - De nieuwe invulling van de Kolfdries in Westerhoven heeft de goedkeuring van de bewoners en omwonenden. Ze kregen deze week tijdens een informatie-avond uitleg over het werk. Het woonwijkje Sint-Servatius, genoemd naar de basisschool die daar vele decennia stond, telt straks twintig woningen.

Nadat de bouwwerkzaamheden aan de huizen zijn voltooid kan het asfalt van de bouwweg nu worden vervangen door klinkerwegen en groen met enkele bomen. Al in maart van dit jaar kregen de bewoners drie opties voorgeschoteld, waaruit deze nu is uitgewerkt. Langs de nieuwe straat Kolfdries - die de Kerkstraat met de Meidoornstraat verbindt - komen 31 parkeerplaatsen. Om de inrit van een nog te bouwen woning in de achtertuin van een bestaande woning aan de Dorpstraat mogelijk te maken moest een parkeerplaats komen te vervallen.

Achter in het plan tegen de achtertuinen van de woningen aan de Heuvel komt een zogenaamde wadi waar het regenwater bij hevige regenval kan worden opgevangen in een vijver. Daaromheen wordt een parkachtig landschap aangelegd met bomen en struiken. In het beplantingsplan komen honingbomen, elzen en meidoorns die allen een stam van minimaal 4,5 meter hebben, zodat het vrachtverkeer en vuilnisophaaldiensten zonder het blad te raken door de straat kunnen. Die bomen worden volgroeid straks 10-15 meter hoog. Overigens merkte ambtenaar Ferry Jansen op dat de gemeente Bergeijk veel klachten krijgt over het herfstblad met de vraag of de gemeente niet beter plastic bomen kan planten.

Groot probleem

De aanleg van de klinkerstraten gaat op 31 oktober van start en wordt in drie fases uitgevoerd. Daardoor zijn de bestratingswerkzaamheden net voor de kerstdagen klaar en kan de beplanting uiterlijk eind februari zijn afgerond. De palen voor de straatverlichting zijn dan inmiddels ook geplaatst, maar onzeker is of de armaturen voor de verlichting dan ook al aanwezig zijn. Dat schijnt een groot probleem te zijn bij vele gemeenten. Ook is het nu nog niet mogelijk dat er leidingen worden aangelegd voor oplaadpalen van elektrische auto’s, waardoor later eventueel weer de straat moet worden opgebroken.

Bewoner Bas Willems is erg tevreden over de gekozen optie voor de inrichting van de straten. ,,Ze hebben de beste optie uitgekozen. Ik ben ook erg tevreden over het aantal parkeerplaatsen in de straat. Volgens mij ligt de norm een stuk lager.” Toos Rademakers (82) van nummer 5 vindt het vervelend dat ze niet een eigen parkeerplaats krijgt. ,,Ik moet als ik ’s avonds laat thuis kom en alle parkeerplaatsen zijn bezet mijn auto in een andere straat neerzetten.” Eigenlijk wil ze graag een persoonlijke parkeerplaats, maar volgens de gemeente is dat niet mogelijk omdat ze niet gehandicapt is.

Bewoners vinden het ook vervelend dat deze nieuwe straat niet op Google Maps is te vinden, waardoor het lastig is voor mensen om deze huizen te vinden. De gemeente probeert dat euvel op te lossen.