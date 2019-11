Inwoners Bergeijk moeten steentje bijdragen aan waterafvoer

Het systeem voor de afvoer en berging van afval-, regen- en grondwater moet op de schop, nu de klimaatverandering voor zwaardere buien, langdurige droge periodes en verandering van de biodiversiteit zorgt. De rioolheffing gaat daarom in Bergeijk in de periode van 2020 tot 2024 in alle categorieën elk jaar met 3 procent omhoog. Dat staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan dat dinsdag in de commissie Grondgebiedzaken besproken werd. Verder neemt de gemeente maatregelen om inwoners te stimuleren of verplichten een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig watersysteem, bijvoorbeeld door groene daken of verlaagde grasvelden om water te bergen.