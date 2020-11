Inwoners Kempen willen wel samen boeren, nu de boer en de grond nog

Ondanks de toenemende belangstelling in De Kempen houdt mede-initiatiefnemer Tamara Maas uit Eersel nog een slag om de arm, want de daaropvolgende stap in het proces is cruciaal: er moeten een boer en een boerderij gevonden worden.

Stoppende boer

,,We zijn op dit moment naarstig op zoek naar een boerderij met zo’n 15 hectare grond, het liefst in de gemeente Eersel of Bergeijk’’, rekent ze voor. ,,Op die boerderij willen we producten voor onze leden gaan verbouwen en ja, daar zoeken we ook nog een boer voor. Het zou om een stoppende boer kunnen gaan die geen opvolger heeft voor zijn veebedrijf en die zijn grond en eventueel gebouwen aan ons wil verhuren. Diezelfde persoon kan ook onze boer worden, maar dat is geen must. Als iemand ons zijn boerderij wil verhuren, kunnen we ook via een andere procedure een boer werven. Belangrijk is wel dat de persoon in kwestie iets ziet in ons concept.’’