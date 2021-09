Inwoners van Bergeijk krijgen binnenkort geen reclamefolders meer, tenzij ze een sticker plakken

Delen per e-mail

Huishoudens in Bergeijk krijgen vanaf die datum nog wel standaard de huis-aan-huisbladen (zoals de Eyckelbergh in Bergeijk, en de Houwmouw in Riethoven), maar dus geen folders en reclameblaadjes meer zonder adres.

Omgekeerde systeem

Wie de folders wel nog in de bus wil, moet daarvoor een expliciete ja-sticker gaan plakken. Met een NEE-NEE sticker geeft een huishouden aan geen reclamefolders én geen huis-aan-huisbladen te willen ontvangen. Afgelopen week hebben alle huishoudens in de gemeente Bergeijk een brief ontvangen met daarin de verschillende stickers voor op de brievenbus.

Het is het omgekeerde systeem van wat nu in veel gemeenten nog gangbaar is: huishoudens krijgen standaard ongeadresseerd drukwerk door de brievenbus, tenzij ze een nee-sticker plakken.

Slecht voor het milieu

De gemeenteraad koos er in februari 2020 voor om dit 'JA-sticker beleid’ in te voeren, uit oogpunt van duurzaamheid. De gemeente wijst er op dat de productie, het drukken en vervoeren van de folders slecht is voor het milieu. Door het systeem om te draaien hoopt Bergeijk het papieren afval met ruim 77.000 kilo per jaar te verminderen.

Eigenlijk zou het ‘JA-sticker beleid’ al eerder - op 1 juli 2020 - ingevoerd worden. De makers van de folders wilden dat Bergeijk een ‘redelijke overgangstermijn’ zou hanteren voor invoering: zij dreigden met juridische stappen als deze wens niet werd ingewilligd. De gemeente besloot toen de invoering met ruim een jaar uit te stellen.