Inwoners Westerhoven willen een buurtsuper en extra woningen

Merel Hovener (25), student Vastgoed en Makelaardij aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven, heeft de enquête gemaakt en in samenspraak met de Dorpsraad Westerhoven uitgevoerd. Door de lockdown kon haar onderzoek in oktober niet worden besproken met de dorpsbewoners. Daarom werd de presentatie toen uitgesteld. Inmiddels heeft de Dorpsraad Westerhoven in nieuwe samenstelling besloten om de resultaten toch vrij te geven, omdat niet duidelijk is wanneer grote bijeenkomsten in dorpshuis De Buitengaander weer mogelijk zijn.