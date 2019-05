Is een aquaduct bij Oirschot nog een reëel doel?

OIRSCHOT - Hoe moet het verder met het Oirschotse pleidooi voor een verdiepte ligging van de A58? Als het aan de werkgroep ‘Aquaduct in het Groen’ ligt, gaat het college van B en W ‘er één keer met gestrekt been in’ om zo de minister duidelijk te maken hoe Oirschot erover denkt. De kans dat dat gebeurt, is evenwel klein.

Het is de patstelling die kwam bovendrijven gedurende de informatie-bijeenkomst van de aquaduct-werkgroep, maandagavond in het Oirschotse gemeentehuis. De werkgroep trekt deels zijn eigen plan en zal tot aan Raad van State toe proberen om de verdiepte ligging en het aquaduct af te dwingen. Maar de drie leden – Hans van Woensel, Paul van der Avort en Ad Aben – zouden ook graag zien dat het Oirschotse college nadrukkelijker voor de troepen gaat staan.

B en W zijn groot voorstander van een aquaduct en verdiepte ligging, maar beschouwen die optie inmiddels als een gepasseerd station, zo was wethouder Jan Heijman maandag klip en klaar. Hij wil geen valse verwachtingen wekken. ,,We hebben het geprobeerd, maar zijn er niet doorheen gekomen. Rijkswaterstaat zegt: ‘dit zijn de afspraken, hier houden we jullie aan’. Het is niet haalbaar.”

Zere been

Dat standpunt is tegen het zere been van de werkgroep. Hans van Woensel: ,,Wij zijn van mening dat er meer moet en kan gebeuren. Ook wij beseffen dat het ‘Uur U’ is genaderd, maar waar een wil is, is een weg.” De werkgroep peilde maandag de actiebereidheid onder de aanwezigen, bijvoorbeeld om met de bus naar het Binnenhof in Den Haag af te reizen.

Vraag is nu welke koers het Pact van Oirschot en de gemeenteraad gaan varen. Het ‘pact’ is een samenwerking tussen politiek en inwoners en strijdt voor de Oirschotse belangen bij de komende verbreding. Binnenkort komt dit gezelschap opnieuw bij elkaar. Maant het ‘pact’ de raad alsnog tot actie aangaande de verdiepte ligging? Of zet zij in op ‘realistischer’ doelen; accepteren dat de snelweg bovengronds blijft en focussen op het maximaal reduceren van geluid en fijnstof en een goede inpassing van de weg en de geluidsschermen.

