Italianen applaudisseerden voor de oldtimer Lancia van Dick en Harry

Beroemdheden als filmster Greta Garbo en componist Giacomo Puccini reden er een. De Knegselse broers Jansen hebben er maar liefst twaalf. Met een Lancia Lambda Torpedo S9 uit 1929 schitterden ze met bijna zestig andere bijzondere Lancia’s vanuit de hele wereld op het eeuwfeest in Turijn.

De Knegselse Lambda is één van de zes die in de jaren dertig door Lancia Engeland is ingekort om er sportiever mee te kunnen rijden. Van die zes rijden er nog twee rond op de wereld.

Meer auto’s kopen voor onderdelen

De passie voor Lancia begon al in de jaren 60 bij hun vorig jaar overleden vader Theo. Voor zijn werk bij Philips was het belangrijk om goed vervoer te hebben, en dat vond hij in een Lancia. Toen bleek dat er ook onderdelen voor nodig waren, kocht hij er meer van hetzelfde type. Op een zeker moment had hij er wel zestig, verspreid over enkele loodsen in de Kempen. ,,Onze vader ontwikkelde een passie voor Lancia vanwege de mooie techniek en de fijne rijeigenschappen. En het zijn heel mooie auto’s”, is de overtuiging van de broers. Al tientallen jaren is de zaterdag gereserveerd om te sleutelen.

Quote Ik ging achterin zitten en stond meteen met mijn voeten op de grond, zo rot was de auto Dick Jansen

Gaandeweg verlegden ze hun interesse naar vooroorlogse Lancia’s. In een zoektocht naar een Lancia Lambda hingen ze dertig jaar geleden een briefje aan hun stand met onderdelen op de bij oldtimerliefhebbers bekende Beaulieu Autojumble beurs in Engeland. Een dag later meldde zich iemand. Dick: ,,We gingen een proefrit maken. Ik ging achterin zitten en stond meteen met mijn voeten op de grond, zo rot was de auto.” Maar de Jansens waren verkocht en de auto ging mee naar Knegsel. Veertig jaar was de auto dagelijks gebruikt door Air Commodore Buckle van de Royal Air Force. Hij deed met de auto ook aan hill climbing en racete er mee op Silverstone. Harry: ,,De restauratie van de auto nam tien jaar nagenoeg alle zaterdagen in beslag.”

Museumstuk

De Lancia Club nodigde de broers uit om van 1 tot en met 4 september met de Lambda naar de Lancia lambda Centenario in Turijn te komen. Door de Buckle-geschiedenis is de auto van de broers zo beroemd dat het originele kenteken van hun rode oldtimer in het logo staat van het eeuwfeest. Tot vlak voor Turijn is de wagen op een aanhanger vervoerd. ,,Het is een museumstuk. Daar gaan we geen tweeduizend kilometer mee rijden”, zegt Dick. Een dag lang stonden de zeldzame auto’s in het centrum van de stad. Harry: ,,De volgende dag maakten we een rit over de testbaan op het dak van de oude Fiatfabriek Lingotto.”

Het publiek applaudisseerde

De broers hebben enorm genoten van deze bijzondere ervaring. Dick: ,,Het waren prachtige ritten door smalle straatjes. En overal applaudisseerde het publiek en riep bravissimo!” Ze ontmoetten er ook de Amerikaan die de andere ingekorte Lancia Lambda Torpedo S9 rijdt. ,,Iedereen kende ons, de gebroeders Jansen, omdat we zoveel onderdelen hebben en in de loop der jaren veel auto’s verkocht hebben”, weet Harry. De auto heeft zich in Italië prima gehouden. ,,De oliedrukmeter is de belangrijkste meter. Daar heb ik steeds naar gekeken”, zegt Harry. Veel plezierritjes maken de broers niet in hun museumstukken. Dick: ,,We zijn meer van het sleutelen en restaureren. Het allerleukst is het vinden van een auto, ophalen, uitzoeken hoe die in elkaar zit en het restaureren ervan.”