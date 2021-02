Jaap (50) uit Steensel kon na een vakantie niet meer weg uit Bali, de strijd tegen zwerfvuil is nu zijn leven

Zittings­avond Struifdonk online

10 februari VESSEM - Geen kolkende zaal carnavalsvierders in de Gouden Leeuw in Vessem dit jaar. In plaats daarvan roepen De Spekstruiven hun dorpsgenoten op om zaterdag 13 februari in hun huiskamer een carnavalssfeer te creëren. De traditionele zittingsavond verzorgt de carnavalsvereniging dan online.