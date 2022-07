Jac en Jacques bedenken drie dorpswandelingen in Westerhoven

,,Jacques schrijft veel over de geschiedenis van het dorp in het dorpsblaadje De Mikmak en ik heb me in het verleden bemoeid met de monumenten van Westerhoven”, vertelt Jac Adams, die geboren is in het Limburgse Schinveld, maar al meer dan vijftig jaar in een oude monumentale boerderij in Westerhoven woont. ,,Ik heb veel documenten over het verleden van het dorp verzameld”, zegt Jacques van Veldhoven.

Redenen genoeg om dit duo deze drie wandelingen te laten samenstellen. De eerste van 2,5 km door het dorp is in foldervorm verschenen in een ontwerp van Peter Claes. ,,Alle routes beginnen bij de kerk. Deze eerste route beschrijft de monumenten van de Dorpstraat, Heijerstraat, Ekkerweg, Aarperstraat, Beukenlaan en Kerkstraat. Westerhoven telt vier rijksmonumenten en twaalf gemeentelijke monumenten,” vertelt Van Veldhoven, die geboren is in Den Bosch en opgegroeid in Oisterwijk.

Kleurige details

Voor het samenstellen van de route en de beschrijving van de monumenten zijn Adams en Van Veldhoven ook bij de bewoners van de monumenten gaan vragen over de geschiedenis van hun woning. Daarbij kregen ze soms kleurige details te horen die ze als amateurgeschiedkundigen nog niet wisten. ,,We hebben de opdracht wel wat opgerekt. Niet alleen de monumenten, maar ook de natuur en de kunst willen we in de folders opnemen.”

Overigens is het oudste pand van Westerhoven het huidige café Het Wapen van Westerhoven aan de Dorpstraat. En de huidige pastorie naast de kerk had tot midden negentiende eeuw een boerderijvorm die toen door de toenmalige pastoor is omgebouwd tot de huidige statige pastorie. De vier rijksmonumenten zijn de kerk, de pastorie, het daar tegenover gelegen kerkhof met muur en hekwerk en het statige pand van de familie Van de Sande aan het Mgr Biermansplein.

In de steigers

De tweede route gaat via de Sint-Valentinuskapel en moet nog afgemaakt worden. De derde route gaat via de Heuvel en de Lijkweg richting Aarperstraat. Deze twee routes staan in de steigers, maar worden binnen drie maanden ook uitgegeven. Alle routes zijn gratis verkrijgbaar in De Buitengaander, het Wapen van Westerhoven en Bij de Neut.

Westerhoven is door de eeuwen heen opgeschoven van de huidige N397, waar de vroegere dorpskerk stond, richting de rivieren Keersop en Beekloop, waar het dorp nu is geconcentreerd. Die gebieden waren in de middeleeuwen waarschijnlijk nog te drassig om te wonen. Allerlei details over de historie van het dorp passeren in het gesprek. Zo blijkt het huidige tennisveld destijds als voetbalveld te zijn opgehoogd met grond van het oude verdwenen kerkhof. Op die plek komt straks nieuwbouw van Westerhoven-Noord.