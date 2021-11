Jacqueline van Poeteren is nieuwe directeur-bestuurder Stichting Cordaad Welzijn

CDA en PRO5 Bladel willen inzage in vorderin­gen plan Egyptische Poort

BLADEL - Het CDA en PRO5 willen eerder geïnformeerd worden over de verschillende deelprojecten van Egyptische Poort in Bladel. Wethouder Davy Jansen (BT) wil daar best aan voldoen. ,,Maar u heeft me zelf op het hart gedrukt om met een totaalplan te komen”, antwoordde hij.

22 november