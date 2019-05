Jager waarschuwt voor hazenpest na vinden van dode haas in Bladel

Bewoners willen nieuwe opgravin­gen op bouwloca­tie De Donk in Vessem

17 mei VESSEM/DEN BOSCH - Enkele bewoners van De Donk proberen via de rechter een archeologisch vervolgonderzoek af te dwingen op een stuk grond waar een Ruimte voor Ruimte woning wordt gebouwd. De gemeente had volgens hen geen vergunning mogen verlenen, omdat eerdere opgravingen onvoldoende uitsluitsel gaven over de historische waarde van de locatie.