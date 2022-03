Jagers kunnen aan de bak: te veel reeën in Zuidoost-Kempen

Pal naast opslag kernafval in Dessel staat nieuw museum over radioacti­vi­teit: ‘We willen de mensen correct informeren’

REGIO - Wat is radioactiviteit, waar komt het vandaan en wat kunnen we ermee? In het Belgische Dessel staat een gloednieuw bezoekerscentrum met museum waarin alles over het thema wordt uitgelegd. De locatie: pal naast het terrein waar al het kernafval uit België ligt opgeslagen.

23 maart