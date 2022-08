Jan de Rooy kan na een lange strijd een hek bouwen rond zijn woning, en ook zijn schuurtje is nu legaal

Omstanders voorkomen lompe poging om offerblok te stelen uit kapel in Wintelre

WINTELRE - Omstanders hebben zaterdagavond ternauwernood weten te voorkomen dat twee mannen er met het offerblok uit de Theresiakapel in Wintelre vandoor gingen. Eén dader is per auto ontkomen, de ander is aangehouden na een vluchtpoging.

30 juli