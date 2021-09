Jan de Rooy moet hek rond huis in Middelbeers weghalen, oprit mag blijven liggen

Rechter buigt zich over hoofdpijn­dos­sier Jan de Rooy: mag zandpad naar huis Dakar-rij­der verhard worden?

2 juni MIDDELBEERS - Mag het zandpad naar het huis van Jan de Rooy in Middelbeers nou wel of niet verhard worden? De gemeente Oirschot wil na meerdere pogingen gebruik maken van het materiaal Terrastab, maar de Werkgroep Natuur en Landschap De Beerzen moet daar niks van hebben: ,,Da's gewoon beton.” De rechtbank in Den Bosch boog zich er dinsdagmiddag over.