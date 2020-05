Jan de Rooy moet inrit nu echt verwijderen

Video Vrachtwa­gen­chauf­feur (50) overleden bij ongeluk op A67 bij Bladel, snelweg weer open

7:05 BLADEL - Bij een ongeval met meerdere vrachtwagens op de A67 bij de grens met België is een 50-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oost-Vlaanderen overleden. De snelweg was tot woensdagochtend in beide richtingen afgesloten voor verkeer en is nu weer volledig vrij.