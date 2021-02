Jan Hebing in Riethoven verkoopt winkel; ‘geruzie met buurt zat’

RIETHOVEN - De winkel in relaxfauteuils van Jan Hebing in Riethoven gaat medio volgende maand over in andere handen. Ondernemer Marco Brans uit Waalre gaat verder met de verkoop van de fauteuils.

Na twaalf jaar is het pand dat hij sindsdien heeft geprobeerd te verkopen eindelijk verkocht. ,,Het is wel een financiële aderlating’’, verzucht hij. Hebing (67) vertelt dat hij het geruzie met de buren over de eventuele komst van arbeidsmigranten in het pand aan Dorpsstraat 15 meer dan zat is.

,,Ik had zoveel ruzie met de buren. Dat is enorm geëscaleerd. Uiteindelijk kwam deze koper op mijn pad. Vanaf 4 februari is hij de nieuwe eigenaar. Tot medio maart blijf ik nog relaxfauteuils verkopen. Daarna ga ik hem helpen om wegwijs te worden in de meubelbranche, wat een totaal nieuw onderdeel is van zijn ondernemerschap.’’ Brans is nu via internet vooral actief in de verkoop van barbecues.

De winkel telt een vloeroppervlakte van 250 vierkante meter met daarachter 200 vierkante meter bedrijfsruimte. Samen met de bovenwoning stond dit geheel lange tijd te koop voor 625.000 euro.

Hebing gaat het daarna rustiger aan doen en gaat vlakbij Riethoven net over de Keersop in Dommelen wonen. ,,Als ik uit het raam kijk zie ik toch nog Riethoven’’, zegt hij lachend. Hij is blij dat dit probleem nu van zijn schouders valt. ,,Daarmee komt er ook weer rust in het dorp. Bij elke nieuwe activiteit die ik bedacht voor deze bedrijfsruimte werd er meteen op gereageerd dat men daar geen zin in had. Ook voor mijn vrouw Ank was het een moeilijke tijd. Zij blijft werken in de nachtdienst.’’

Voorlopig gaat Hebing nog een à twee dagen in de winkel van Brans helpen.