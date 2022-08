Jan Heijing uit Bergeijk koestert zijn oude landbouwmachines

BERGEIJK/VELDHOVEN - Ze zijn groot en lijken je met hun stalen blik aan te staren: de Lanz stoomlocomobiel, de klompenmachine en de Lanz Bulldog tractor. Er achter, in de schuur van de overleden smid Jan Renders aan de Polderstraat in Veldhoven, nog een dorskast, een pers en een aardappelrooimachine. Jan Heijing koestert zijn oude landbouwwerktuigen, een hobby die alle vrije tijd opslurpt.

En hoe komt het, dat de Bergeijkenaar de ‘hobbytuigen’ in een schuur in Veldhoven heeft staan? Bijgestaan door zijn ouders en medehobbyist molenaar John de Jongh (57): „Op mijn elfde jaar zat ik al op de tractor en werkte bij de boer op het einde van het Loo in Bergeijk.” Heijing (51) koos zelf niet voor het boerenbestaan, maar vindt de machines die daar bijhoren wel fascinerend. „Mijn schoonvader had ook een Lanz tractor met gloeikop”, zegt hij. „Zo’n tractor heeft geen startmotor maar een gloeikop die je met een gasbrander warm stookt en dan gooi je het vliegwiel aan.”

Met tractor naar festival

In 2004 ontmoette Heijing de bekende Veldhovense smid en verzamelaar van de oude landbouwmachines Jan Renders. „Ik was met een tractor naar een festival van oldtimers en raakte met hem in gesprek.” Van het één kwam het ander.

Tot 2015 onderhield Heijing samen met de smid Renders, diens schoonzoon (ook een Jan Renders)en de Jongh ‘het spul’ van de landbouwmachines in de schuur en bezocht de evenementen. „In 2015 overleed Renders. Zijn wens was de verzameling over te dragen, zodat zijn levenswerk door kon gaan. In 2016 hebben we dat ook verwezenlijkt met de stichting Historisch Erfgoed Smid Renders.”

Quote De stoommachi­ne gaat dan hier vanuit de schuur op een dieplader achter een tractor Jan Heijing

Heijing en zijn ‘bondgenoten’ bezoeken met nog tien vrijwilligers zeventien festivals per jaar. Hij geniet zichtbaar als hij daarover vertelt. „De stoommachine gaat dan hier vanuit de schuur op een dieplader achter een tractor. Via de binnenwegen rijden we naar de plekken zoals in Ravels waar negenhonderd oude machines te bewonderen zijn, de Boerenmert in Hapert of de HMT in Panningen.”

Vogelnestkastjes van klompen

Om de kosten van het onderhoud en beheer van de werktuigen wat te drukken kunnen belangstellenden met een vriendenbijdrage de stichting steunen. Maar ook de klompenmachine heeft daarin een rol. „Op de festivals verkopen we de daarmee gedraaide klompen waarvan we dan vogelnestkastjes gemaakt hebben.”

Heijing is al jaren kind aan huis bij de schuur en naastgelegen woning van de weduwe Nel Renders die ook in haar nopjes is met de mannen die voor de machines zorgen. Bij het snuffelen door de schuur blijkt nog eens het respect van de ‘leerling’ voor zijn meester. Hij wijst naar de stalen plaat op de James stoommachine waarop ‘Jan Renders Veldhoven’ gegraveerd is. En vervolgens voor de juiste spelling van de maker van de klompenmachine: J. Guilliet.

De verzamelaar is nog lang niet klaar met zijn liefde voor het spul. „Ik ga er nog dertig jaar mee door. Ik ben nogal een druk mens en hier krijg ik rust van. Lekker sleutel en onderdelen repareren.”